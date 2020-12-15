Завтра к вечеру в Баку возможен дождь
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, к вечеру местами ожидается дождь, утром слабый туман, умеренный южный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
В Баку и на Абшеронском полуострове ночью 6-8, днем - 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.
В районах Азербайджана завтра местами будет дождливо, в горных и предгорных районах - снег. Ночью и утром туман, западный ветер местами усилится.
Ночью - 1-5, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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