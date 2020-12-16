В Азербайджан прибудет эксперт ВОЗ для помощи в подготовке плана вакцинации

БАКУ /Trend/ - ВОЗ отслеживает процессы, связанные с вакцинацией, и в ближайшее время обнародует свои рекомендации по закупке вакцин.

Об этом, выступая на брифинге по итогам Оценочной миссии ВОЗ по резервам в сфере здравоохранения, сказала глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает в среду Trend.

По ее словам, в настоящее время в Азербайджане подготавливается план вакцинации: «Мы оказываем этому процессу техническую поддержку. Скоро в Азербайджан для помощи правительству в этом направлении прибудет эксперт ВОЗ. Очень важными являются вопросы, когда и сколько доз вакцины необходимо приобрести».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)