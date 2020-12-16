Установление происхождения вируса COVİD-19 займет время - Ханде Харманджи

БАКУ / Trend/ - Установление происхождения вируса COVİD-19 займет время.

Об этом, выступая на брифинге по итогам Оценочной миссии ВОЗ по резервам в сфере здравоохранения, сказала глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи, сообщает в среду Trend.