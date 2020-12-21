TƏBİB внесло ясность в вопрос продажи препаратов, предусмотренных для больных COVİD-19 (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) внесло ясность в информацию о продаже в аптеках препаратов, предусмотренных для больных коронавирусом (COVİD-19).

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе ведомства, в социальных сетях публикуются фотографии в связи с продажей в аптеках пакетов с препаратами для пациентов с коронавирусом, предположительно принадлежащих TƏBİB.

"Сообщаем, что эти пакеты не принадлежат TƏBİB. В результате нашего двухдневного исследования выяснилось, что упаковки препаратов, продаваемые в некоторых аптеках, были изготовлены по личной инициативе ООО "Avromed Company". Однако во время подготовки пакетов работники склада допустили ошибку. Во время упаковки сотрудник компании по ошибке поместил в пакет флаеры не ООО "Avromed Company", а хранящиеся на складе в качестве образца флаеры TƏBİB. Сразу после выявления данной проблемы лекарственные пакеты были отозваны.

Вновь доводим до вашего сведения, что TƏBİB занимается стационарным лечением во всех больницах страны, находящихся в подчинении, а также, за исключением Баку, предоставляет лекарства людям, которые проходят лечение на дому в Сумгайыте, Абшероне и в других районах. В то же время, за исключением Баку, поликлиники и служба скорой медицинской помощи на этих территориях находятся под контролем TƏBİB. В случае отказа в предоставлении этих пакетов просьба сообщить об этом на круглосуточную горячую линию "1542" Агентства по обязательному медицинскому страхованию или по телефону: +99451513-1542 TƏBİB.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)