Подсчитывается ущерб, нанесенный армянами лесному фонду и природным богатствам Кельбаджара – Минэкологии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Мониторинги и наблюдения, проведенные нами в освобожденном Кельбаджарском районе, запомнились крайне удручающей картиной

Об этом сказал замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, комментируя мониторинги, проведенные сотрудниками министерства в Карабахском регионе, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что во время мониторингов, проведенных по оценке экологического состояния освобожденных территорий и уточнения планов по восстановлению, еще раз подтвердилось, что эти территории действительно подверглись экологическому вандализму: "Предварительные наблюдения показывают, что армяне совершили экологические преступления по отношению к природе в Кельбаджарском районе, в частности, вдоль дорог вырублено очень много деревьев, уничтожены многолетние природные памятники, разграблены природные ресурсы".

По словам замминистра, экологические мониторинги в регионе продолжаются: "Идет подсчет ущерба, нанесенного окружающей среде, лесному фонду, природным ресурсам, и отчеты о результатах будут представлены соответствующим структурам".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)