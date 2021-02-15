В вузах планируется преподавание по семи новым специальностям – министр образования Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В группах «Сабах» магистратуры вузов планируется преподавание по семи новым специальностям в сферах кибербезопасности, информационных технологий, компьютерных наук, градостроительства и планирования.
Об этом в интервью "Real TV" сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, передает в понедельник Trend.
В числе приоритетов министр назвал работу, связанную с профессиональным образованием.
Амруллаев отметил, что с сентября обучение по новым специальностям охватит примерно 600 человек.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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