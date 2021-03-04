Азербайджан не согласен с замечанием ВОЗ о закупке вакцин в рамках COVAX - Госагентство

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (Агентство) не согласно с тем, что Азербайджан не входит в список 18 стран, которые получат вакцины Pfizer-BioNTech в рамках платформы COVAX. В сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечается, что страны, начавшие программу вакцинации COVID-19 до 29 января, не были включены в первую фазу эксклюзивного распределения вакцины Pfizer-BioNTech.

Это обоснование неясно, и положения, связанные с ним, не нашли отражения ни в одном юридическом документе и официальной переписке. В Азербайджане утверждена стратегия вакцинации с учетом рекомендаций ВОЗ и соблюдены все технические требования к вакцинам, сообщили Trend в Агентстве.

Отмечается, что Азербайджан является одной из 50 стран, высоко оценившей инициативу платформы COVAX по разработке вакцин против вируса SARS-CoV-2, которая была создана в прошлом году, и первым присоединился к этому сотрудничеству.

"Азербайджан поддерживает распространение вакцин среди стран мира на принципах справедливости и солидарности. К сожалению, хотелось бы отметить, что на практике мы видим обратное.

Еще раз подчеркиваем, что с самого начала Азербайджан действовал в соответствии с рекомендациями ВОЗ, способствовал сотрудничеству в борьбе с COVID-19 и сегодня продолжает выполнять все взятые на себя обязательства в отношении здоровья своих граждан.

В переписке с COVAX говорилось, что Азербайджан полностью готов принять эти вакцины с точки зрения инфраструктуры.

Сегодня проект COVAX фактически не может выполнять взятые на себя обязательства. Несправедливый подход к правильному распределению вакцин прямо говорит о серьезных проблемах в реализации этого проекта.

Считаем, что этот процесс должен контролироваться в рамках проекта COVAX, а для производственных компаний должны быть установлены особые требования.

Агентство изложило свою позицию в официальном письме к COVAX и призвало инициативные организации пересмотреть решение", - сообщили в Агентстве.

(Редактор: Наталья Кочнева)