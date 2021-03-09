Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО)

Общество 9 марта 2021 12:30 (UTC+04:00)
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанский национальный бренд премиум-класса Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits поздравляет всех азербайджанцев с третьим из праздничных вторников в преддверии Новруз байрамы «Йел чершенбеси».

В связи с наступающим праздником cеть премиум бутиков Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits приглашает поздравить вашу команду и партнеров отборной продукцией бренда.

Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits предлагает вашему выбору различные эксклюзивные продукты, объединяющие в себе особенные вкусы экзотических чаев, шоколада, локумов, орехов, а также сухофруктов со всего мира, часть которых вы можете найти только в данной сети магазинов.

Стоит отметить, что продукция данного бренда, известного своим высоким качеством, не содержит консервантов, является органической и натуральной, тем самым обеспечивая организм нужными витаминами, поднимающими иммунитет.

Слоган бренда - «Keyfiyyətə vurğunuq» («Влюбленные в качество») - отображает его приверженность и верность своему основному принципу.

Каждый продукт, представленный на витринах бутиков Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits, отбирается и сортируется вручную и, как бы нескромно это ни звучало, идеален в своей основе. Он не отличается по цвету, запаху, размерам, не содержит трещин или каких-либо других повреждений. Подобное вы не встретите в обычных магазинах. Стоимость продуктов бренда Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits соответствует его высочайшему качеству.

Говоря о бренде следует выделить и его стильную и запоминающуюся упаковочную продукцию, в дизайне которой использованы символы Азербайджана и Баку, такие как гранат, Девичья башня, Flame Towers и т.д. В серии упаковок Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits используется посвященная Азербайджану художественная работа Гамиды Меликовой «Narlı», патент на которую, как и сама работа были приобретены создателем бренда Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits Вугаром Магеррамовым.

Продукция этого национального бренда, получившего широкую известность, как в стране, так и за ее пределами, станет достойным подарком вашим близких и родным, а также партнерам и коллегам.

Доверьтесь профессиональной команде Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits, которая исполнит заказ на самом высоком уровне в строго обговоренный срок, учтет ваши индивидуальные предпочтения и обеспечит безупречный сервис.

Осуществить корпоративный заказ можно по следующему контактному номеру +994502121231

Официальный сайт - https://www.xurcun.az/

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Адрес электронной почты - [email protected]

Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Image
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Image
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Image
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Image
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Image
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Image
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Image
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Image
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Image
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Image
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Image
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Image
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Image
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Image
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Image
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Image
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Image
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Подарите радость своим близким и партнерам вместе с Xurcun Luxury Nuts, Sweets & Dried fruits (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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