В бакинской школе возобновилось очное обучение
БАКУ /Trend/ - Сегодня в бакинской средней школе № 106 возобновился учебный процесс в очной форме, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление образования столицы.
Срок карантина, установленный для этого учебного заведения на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии, истек.
Отметим, что в школе № 106 очное обучение было приостановлено после того, как два лаборанта, руководитель детской профсоюзной организации и заместитель директора сдали положительный тест на коронавирус.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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