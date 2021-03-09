В бакинской школе возобновилось очное обучение

БАКУ /Trend/ - Сегодня в бакинской средней школе № 106 возобновился учебный процесс в очной форме, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Управление образования столицы.

Срок карантина, установленный для этого учебного заведения на основании заключения Центра гигиены и эпидемиологии, истек.

Отметим, что в школе № 106 очное обучение было приостановлено после того, как два лаборанта, руководитель детской профсоюзной организации и заместитель директора сдали положительный тест на коронавирус.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)