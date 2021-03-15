Минтруда Азербайджана предоставило семьям шехидов и инвалидам войны еще 50 квартир (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В новом жилом комплексе в бакинском поселке Рамана семьям шехидов и инвалидам войны предоставлено 50 квартир, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

В мероприятии председатель Агентства по социальным услугам при Минтруда Вугар Бехбудов отметил, что в 2018 году лицам этих категорий было передано 626, в 2019 году – 934, в 2020 году – 1572 квартиры и частных домов. В 2021 году планируется предоставить до 3 тысяч квартир и частных домов: «В этом году передано уже более 100 квартир, всего же за прошедший период – 9250 квартир и частных домов».

Члены семей шехидов и инвалиды войны выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу, а также за предоставление новых квартир.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)