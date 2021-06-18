Студенческий кредитный фонд расширит доступ к высшему образованию в Азербайджане - министр

БАКУ /Trend/ - Образовательный студенческий кредитный фонд расширит доступ к высшему образованию в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

По его словам, выделяемые фондом кредиты будут охватывать и студентов, обучающихся за свой счет.

Глава ведомства также отметил, что фонд создаст более широкие возможности для обучения студентов из малообеспеченных семей.