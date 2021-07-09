Обновлен сервис для онлайн-расчета заработной платы учителей в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане передан в пользование граждан обновленный сервис онлайн-калькулятора для расчета заработной платы учителей государственных школ.
Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве образования, для этого следует перейти по адресу https://edu.gov.az/calculator. Посредством онлайн-калькулятора все учителя, работающие в общеобразовательных учреждениях, смогут рассчитать свою заработную плату.
Для этого необходимо ввести данные в соответствующих графах и нажать на кнопку «Рассчитать». Учителя также могут получить информацию об оплачиваемых надбавках и отчислениях из таблицы с правой стороны.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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