Обновлен сервис для онлайн-расчета заработной платы учителей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане передан в пользование граждан обновленный сервис онлайн-калькулятора для расчета заработной платы учителей государственных школ.

Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве образования, для этого следует перейти по адресу https://edu.gov.az/calculator. Посредством онлайн-калькулятора все учителя, работающие в общеобразовательных учреждениях, смогут рассчитать свою заработную плату.

Для этого необходимо ввести данные в соответствующих графах и нажать на кнопку «Рассчитать». Учителя также могут получить информацию об оплачиваемых надбавках и отчислениях из таблицы с правой стороны.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)