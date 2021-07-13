БАКУ /Trend/ - Продлен срок ареста блогера Аты Абдуллаева, сообщает во вторник Trend.

В Сабаильском районном суде было рассмотрено представление следственного органа о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Аты Абдуллаева.

В процессе рассмотрения представление было удовлетворено, и решением суда срок ареста был продлен на 3 месяца.

Отметим, что Ата Абдуллаев был задержан в марте этого года сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. Ему было выдвинуто обвинение о вымогательстве путем шантажа, и решением Сабаильского районного суда было вынесено решение о его аресте сроком на 4 месяца.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)