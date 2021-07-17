Названы учебные заведения, показавшие наивысшие результаты на олимпиаде в Азербайджане

Общество 17 июля 2021 19:03 (UTC+04:00)
Названы учебные заведения, показавшие наивысшие результаты на олимпиаде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Названы учебные заведения, продемонстрировавшие самые высокие результаты на Республиканской предметной олимпиаде в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Trend, соответствующую информацию предоставил заведующий сектором Министерства образования Фуад Гараев на церемонии награждения победителей олимпиады.

Представляем список вышеупомянутых учебных заведений:

1. Республиканский лицей с уклоном физики, математики и информатики в Баку – 39 учеников;
2. Бакинский турецкий лицей Фонда по делам религии Турции – 20 учеников;
3. Лицей имени академика Зарифы Алиевой – 16 учеников;
4. Сумгайытская гимназия с уклоном естествознания – 12 учеников;
5. Республиканский лицей с уклоном физики, математики и информатики в Гяндже – 10 учеников;
6. Республиканский лицей с химико-биологическим уклоном в Баку – 7 учеников;
7. Бакинская средняя школа № 220 – 7 учеников;
8. Республиканский лицей с уклоном физики, математики и информатики в Губе – 5 учеников.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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