Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов продемонстрировал еще два упражнения в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках Летних Олимпийских игр-2020 в Токио проходят квалификационные соревнования по спортивной гимнастике, на которых Азербайджан представляет Иван Тихонов, сообщает в субботу Trend.

Результат выступления азербайджанского гимнаста на перекладине составил 13.133 балла, в вольном упражнении - 13.233 балла.

Ранее Тихонов продемонстрировал выступления в опорном прыжке (13.600 балла) и на параллельных брусьях (12.766 балла).

Соревнования по спортивной гимнастике среди мужчин на Олимпийских играх-2020 пройдут с 24 июля по 3 августа. Будут разыграны медали в индивидуальном и командном первенствах, а также в отдельных видах – в вольных упражнениях, опорном прыжке, упражнениях на гимнастическом коне, кольцах, параллельных брусьях и перекладине.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)