Азербайджанскому боксеру вручена бронзовая медаль Олимпиады в Токио
БАКУ /Trend/ - В рамках соревнований по боксу в весовой категории до 81 кг на Летней Олимпиаде в Токио четвертого августа состоялась церемония награждения.
Как сообщает в среду Trend, на церемонии азербайджанскому боксеру Альфонсо Домингесу была вручена бронзовая медаль. Другая медаль того же достоинства была вручена российскому спортсмену Имаму Хатаеву.
В данной весовой категории "золото" взял кубинец Арлен Лопез, который стал двукратным Олимпийским чемпионом. В финале он одолел британского спортсмена Бенжамина Уиттакера.
Отметим, что в активе азербайджанской олимпийской команды три "бронзы". Первую из них взяла дзюдоистка Ирина Киндзерска, вторую - борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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