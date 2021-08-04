Азербайджанскому боксеру вручена бронзовая медаль Олимпиады в Токио

БАКУ /Trend/ - В рамках соревнований по боксу в весовой категории до 81 кг на Летней Олимпиаде в Токио четвертого августа состоялась церемония награждения.

Как сообщает в среду Trend, на церемонии азербайджанскому боксеру Альфонсо Домингесу была вручена бронзовая медаль. Другая медаль того же достоинства была вручена российскому спортсмену Имаму Хатаеву.

В данной весовой категории "золото" взял кубинец Арлен Лопез, который стал двукратным Олимпийским чемпионом. В финале он одолел британского спортсмена Бенжамина Уиттакера.

Отметим, что в активе азербайджанской олимпийской команды три "бронзы". Первую из них взяла дзюдоистка Ирина Киндзерска, вторую - борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов.

(Перевод: Турал Гараджаев)