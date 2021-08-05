Азербайджанский борец вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Токио продолжаются соревнования по борьбе в рамках летних Олимпийских игр.

Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, азербайджанский борец Туран Байрамов (74 кг) начал выступление с победы.

20-летний спортсмен в 1/8 финала победил своего соперника из Украины Василия Михайлова и вышел в четвертьфинал.

В четвертьфинале соперником Байрамова будет чемпион мир Франк Чамизо (Италия).