Азербайджанский борец вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Токио продолжаются соревнования по борьбе в рамках летних Олимпийских игр.
Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, азербайджанский борец Туран Байрамов (74 кг) начал выступление с победы.
20-летний спортсмен в 1/8 финала победил своего соперника из Украины Василия Михайлова и вышел в четвертьфинал.
В четвертьфинале соперником Байрамова будет чемпион мир Франк Чамизо (Италия).
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