Азербайджанская каратистка вышла в финал Олимпиады в Токио

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая, выступающая в весовой категории 61+ кг, одержав победу в полуфинале Летних Олимпийских игр в Токио, вышла в финал.

Как сообщает в субботу Trend, в 1/2 финала азербайджанская спортсменка обыграла китаянку Гун Ли со счетом 7 - 2.

Отметим, что в рамках групповых поединков азербайджанская спортсменка одержала три победы в четырех встречах.

(Перевод: Турал Гараджаев)