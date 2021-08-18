В Азербайджане первое место занимают смертельные случаи от сердечных заболеваний – кардиолог

БАКУ /Trend/ - Во всем мире, в том числе и в Азербайджане, первое место занимают смертельные случаи от сердечных заболеваний.

Об этом сказал доцент Азербайджанского медицинского университета, инвазивный кардиолог Галиб Иманов, сообщает в среду Trend.

По его словам, коронавирус проявляет себя у сердечников в более тяжелой форме: «Единственный путь борьбы с коронавирусом – это вакцинация. Также следует носить медицинские маски, соблюдать дистанцию и, по возможности, меньше находиться в местах массового скопления людей. В мире нет лекарства, которое не имело бы побочного эффекта. Естественно, что вакцины от коронавируса тоже могут иметь определенные побочные эффекты, но в сравнении с последствиями коронавируса их намного меньше. Те, у кого установлен стент, гипертоники, лица, перенесшие открытую операцию на сердце или операцию по врожденному пороку сердца, те, кому поменяли сердечный клапан, обязательно должны вакцинироваться. Если кому-то вакцина не рекомендована, то это устанавливается соответствующими анализами, но таких больных немного».

Врач-кардиолог отметил, что, к примеру, в Исландии с мая смертельных случаев в связи с коронавирусом не зарегистрировано, а причина в том, что вакцинацию прошли свыше 70% населения: « Советую гражданам, не теряя времени, пройти вакцинацию, потому что чем больше будет привитых, тем выше будет коллективный иммунитет, и только так мы сможем защитить общество, себя и своих близких».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)