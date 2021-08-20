У покупателей в маркетах не будут требовать наличия COVID-паспорта - МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - У покупателей в маркетах не будут требовать наличия COVID-паспорта.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров 20 августа сказал глава пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, сообщает в пятницу Trend.