Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 24-26, днем - 33-36, в Баку ночью - 24-26, днем - 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 25-26, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) – 26-27 градусов.

Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-25, днем - 34-39, в горах ночью - 13-18, днем - 23-28 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)