В азербайджанской армии прошли мероприятия, приуроченные к 103-й годовщине освобождения Баку от оккупации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В родах войск, объединениях, соединениях и воинских частях азербайджанской армии состоялся ряд мероприятий, приуроченных к 103-й годовщине освобождения Баку от оккупации.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны, в ходе мероприятий минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и шехидов. Военные оркестры исполнили государственные гимны обеих стран.

Военнослужащие посетили Аллею шехидов и Мемориал турецким воинам, возложили венки и цветы к памятникам.

Выступившие с чувством гордости рассказали о нерушимом единстве наших народов, отметив, что 103 года назад азербайджанские и турецкие солдаты, освободив Баку от оккупации, вписали славную страницу в историю Азербайджана.

В сопровождении военных оркестров состоялись шествия военнослужащих.