Азербайджан будет продвигать в мире музыкальное наследие Узеира Гаджибейли - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан будет продвигать музыкальное наследие Узеира Гаджибейли на международном уровне.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов на мероприятии, приуроченном ко Дню национальной музыки и дню рождения Узеира Гаджибейли, которые отмечаются 18 сентября.

"Сегодня знаменательный для нас день. Мы отмечаем день рождения Узеира Гаджибейли и День национальной музыки. Мы очень рады, что наш Карабах, Шуша свободны в этот знаменательный день. Эту радость нам подарили Верховный главнокомандующий и наша победоносная армия. Мы вернули в Шушу нашу культуру", - сказал Керимов.

Он отметил, что День национальной музыки отмечается также и в Шуше.

В Азербайджане традиционно проводится Международный фестиваль имени Узеира Гаджибейли. И в этом году с 18 по 24 сентября в разных городах страны - Шуше, Гяндже, Агдаме пройдут соответствующие мероприятия, отметил министр.

"Мы будем продвигать азербайджанскую культуру, наследие Узеира Гаджибейли, его бессмертные произведения как в Азербайджане, так и на международном уровне", - сказал Керимов.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)