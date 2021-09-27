В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 27 сентября – в День памяти проводится ряд мероприятий в память о солдатах и офицерах, ставших шехидами в ходе освобождения земель от оккупации во время Отечественной войны, сообщает в понедельник Trend.

Светлая память шехидов почтена в мечетях Гейдара, Тезепир, Кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц, синагоге европейских евреев в Баку, Джума-мечети в Агдаме, храме Худавенг в Кельбаджаре, храме Агоглан в Лачине, мечети Юхары Говхар ага в Шуше, других мечетях, церквях и синагогах.