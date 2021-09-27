В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО)

Общество 27 сентября 2021 10:24 (UTC+04:00)
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 27 сентября – в День памяти проводится ряд мероприятий в память о солдатах и офицерах, ставших шехидами в ходе освобождения земель от оккупации во время Отечественной войны, сообщает в понедельник Trend.

Светлая память шехидов почтена в мечетях Гейдара, Тезепир, Кафедральном соборе Святых Жен-Мироносиц, синагоге европейских евреев в Баку, Джума-мечети в Агдаме, храме Худавенг в Кельбаджаре, храме Агоглан в Лачине, мечети Юхары Говхар ага в Шуше, других мечетях, церквях и синагогах.

В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Image
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Новость обновляется
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 288 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 288 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались более 300 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались более 300 человек
В Иране за сутки от коронавируса скончались 379 человек
В Иране за сутки от коронавируса скончались 379 человек
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Во время войны все мы жили одним лозунгом – умрем, но не отступим Политика 10:58
Минобороны Азербайджана подготовило видеоролик, посвященный Дню памяти (ВИДЕО) Политика 10:57
Президент Ильхам Алиев: Шехиды навсегда останутся в наших сердцах Политика 10:54
Обращение Президента Ильхама Алиева к азербайджанскому народу в связи с Днем памяти слушали перед Джума-мечетью в Агдаме (ФОТО) Политика 10:52
Омбудсмен Азербайджана выступила с обращением в связи с годовщиной начала Отечественной войны Политика 10:49
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 27 сентября Узбекистан 10:47
Туркменистан и Санкт-Петербург обсудили взаимное открытие торговых домов Бизнес 10:43
Посол Турции в Азербайджане поделился публикацией в связи с Днем памяти Политика 10:40
В Джума-мечети в Агдаме прошла церемония в память о шехидах (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:30
Президент Ильхам Алиев: В течение 44 дней не было ни дня, чтобы мы отступили хотя бы на шаг Политика 10:24
В День памяти в мечетях, церквях и синагогах Азербайджана возносятся молитвы за упокой душ шехидов (ФОТО) Общество 10:24
Президент Ильхам Алиев: Охватившие Армению азербайджанофобия, исламофобия достигли степени психической болезни Политика 10:23
Президент Ильхам Алиев: Если кому-то хочется оживить покойника по имени «Нагорный Карабах», то пусть сделает это на своей территории Политика 10:20
Президент Ильхам Алиев: Армянский фашизм уничтожен, но его проявления видны Политика 10:18
Президент Ильхам Алиев: Вторая Карабахская война – наша славная история Политика 10:18
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия одержала полную Победу во Второй Карабахской войне Политика 10:16
Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР) Энергетика 10:14
Россия запускает «Агроэкспресс» из Узбекистана для экспорта сельхозпродукции Бизнес 10:01
Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к народу в связи с Днем памяти (ВИДЕО) Политика 10:00
Славные 44 дня, ведущие к Великой Победе (ВИДЕО) Политика 09:53
Премьер Израиля заявил о намерении развивать отношения с ОАЭ и Бахрейном во всех областях Израиль 09:35
В бакинской мечети Тезепир прошла церемония, посвященная Дню памяти Общество 09:34
Порты Турции перевалили более 40 млн тонн нефтепродуктов Турция 09:30
В Грузии продолжает расти стоимость строительства Строительство 09:26
Нефть марки Brent превысила цену 2018 года Энергетика 09:22
Сегодня в 12:00 на всей территории Азербайджана будет приостановлено движение транспорта Общество 09:21
Венгрия планирует запустить авиарейсы в Узбекистан Транспорт 09:18
Надеемся, что скоро Карабах превратится в регион благополучного развития – президент Международного конгресса экстремальных путешественников Политика 09:17
Ураган "Сэм" в Атлантике достиг пика интенсивности Другие страны 08:44
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Днем памяти Политика 08:25
Пандемия COVID-19 привела к сокращению продолжительности жизни по всему миру В мире 08:17
Победа во Второй Карабахской войне выдвинула Азербайджан в число ведущих государств мира - Игорь Коротченко Политика 08:00
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Выражаю благодарность родителям, воспитавшим таких отважных сынов, чьи имена навеки вошли в историю Азербайджанского государства (ФОТО) Политика 07:56
1 878 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 07:47
Иран не выполняет соглашение о мониторинге ядерных объектов - МАГАТЭ Ядерная программа 07:28
Социал-демократы ФРГ одержали победу на выборах в Бундестаг Европа 07:07
Том Круз снова свободен Звёздный мир 06:45
ВОЗ запланировала возобновить расследование происхождения COVID-19 Другие страны 06:23
Найдены древнейшие следы пребывания человека в Америке В мире 05:56
В Китае увидели возможности для восстановления отношений с США Другие страны 05:30
Южная Корея и США обсудят вопросы обороны США 05:01
Вертолет опрокинулся при посадке в России Россия 04:36
Макрон анонсировал создание центра французской гастрономии Европа 04:11
Австралия расценивает свои новые подлодки как угрозу Китаю Другие страны 03:43
В Британии приостановят антимонопольный закон, чтобы обеспечить страну бензином Европа 03:16
Форму китайских школьников оснастили чипами для слежения Другие страны 02:55
Скончался создатель легендарного ансамбля "Гая" Теймур Мирзоев (ФОТО) Социум 02:47
Байден удивился предварительным результатам выборов в Германии США 02:33
Появились первые официальные результаты выборов в Германии Европа 02:13
США запустят на орбиту новый спутник дистанционного зондирования Земли США 01:41
В Страсбурге открывается осенняя сессия ПАСЕ Европа 01:14
Тяжелое ДТП произошло в Дагестане, погибли четыре человека Россия 00:45
Глава Pfizer назвал условие окончания пандемии COVID-19 Другие страны 00:22
За 44 дня до Победы: Азербайджан чтит память жертв армянской агрессии Политика 00:05
ЦРУ обсуждало возможность убийства Ассанжа США 26 сентября 23:43
В Грузии произошло землетрясение Грузия 26 сентября 23:22
"Лацио" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии по футболу Спорт 26 сентября 23:07
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 24 тыс. человек Турция 26 сентября 22:39
Макрон подал жалобу на папарацци из-за фото с отдыха Европа 26 сентября 22:24
Вьетнамец сел в тюрьму за распространение коронавируса Другие страны 26 сентября 22:05
"Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" в матче чемпионата Англии по футболу Спорт 26 сентября 21:37
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем памяти (ФОТО) Политика 26 сентября 21:17
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 288 человек Общество 26 сентября 21:05
Экзитпол телеканала ZDF показывает победу социал-демократов на выборах в Бундестаг Европа 26 сентября 20:53
МЧС Азербайджана о затоплении некоторых территорий в Баку Происшествия 26 сентября 20:36
Трафик иранских грузовиков через пропускной пункт Базарган вырос в 2,5 раза Иран 26 сентября 20:32
Сборная Азербайджана по дзюдо завоевала вторую золотую медаль на Гран-при в Загребе Общество 26 сентября 20:24
Во время второй Карабахской войны азербайджанские солдаты проявили большую храбрость, профессионализм и целеустремленность - Мэтью Брайза Политика 26 сентября 20:00
В Афганистане обещали помочь авиакомпаниям в возобновлении рейсов в страну Другие страны 26 сентября 19:34
В Грузии заявили о необходимости изменения стратегии вакцинации от COVID-19 Грузия 26 сентября 18:58
Хэмилтон выиграл 100-ю гонку в F1, финишировав первым на этапе в Сочи Спорт 26 сентября 18:47
Истребитель ВВС Азербайджана выполнил очередной показательный полет на фестивале Технофест-2021 (ФОТО) Общество 26 сентября 18:45
Еврокомиссар заявил, что кризис в сфере энергетики в Европе продлится до конца зимы Европа 26 сентября 18:27
Победа в Отечественной войне вписана в славную историю Азербайджана – советник Президента Турции (ФОТО/ВИДЕО) Политика 26 сентября 18:00
История, написанная победоносной азербайджанской армией, является прочной основой для дальнейшего развития страны – генсек Тюркского совета Политика 26 сентября 17:48
Папа Римский Франциск призвал не закрывать двери перед мигрантами В мире 26 сентября 17:24
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 26 сентября 17:08
Высота волн в Каспийском море достигала 4,6 метра Общество 26 сентября 17:06
В Азербайджане выявлено еще 1 029 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2 680 человек Общество 26 сентября 16:56
Премьер Израиля встретится в Нью-Йорке с министрами из ОАЭ и Бахрейна Израиль 26 сентября 16:23
В ДР Конго повысилась активность вулкана Ньирагонго Другие страны 26 сентября 15:56
На севере Сирии нейтрализованы 6 террористов РПК Турция 26 сентября 15:27
Жители Агдама совершили очередную поездку на родные земли (ФОТО) Политика 26 сентября 15:06
За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцинацию прошли 7 тыс. 266 человек Кыргызстан 26 сентября 15:04
Азербайджанские земли были освобождены от оккупации благодаря силе армии и руководству Президента Ильхама Алиева - посол Турции (ФОТО/ВИДЕО) Политика 26 сентября 15:00
Завтра в Баку будет объявлена ​​минута молчания Общество 26 сентября 14:55
Завтра в Баку будет до 22 градусов тепла Общество 26 сентября 14:14
В Азербайджане заметно возросла денежная масса в манатном выражении Финансы 26 сентября 13:54
Некоторые места в Баку затопило из-за дождя Происшествия 26 сентября 13:53
В Грузии выявлено 1132 новых случая коронавируса, выздоровели 2956 пациентов Грузия 26 сентября 13:48
Пусть каждый вывесит флаг Азербайджана на своем балконе – призыв Общество 26 сентября 13:28
В 44-дневной Отечественной войне победа была достигнута благодаря силе армии и народа Азербайджана – турецкий эксперт Политика 26 сентября 13:11
В России за неделю зафиксировали 5 682 смерти из-за коронавируса Россия 26 сентября 12:51
Президент Германии проголосовал на выборах в бундестаг Европа 26 сентября 12:34
Специальный приз жюри: Теймур Гамбаров удостоен награды Международного форума молодого кино Культура 26 сентября 12:17
27 сентября Президент Ильхам Алиев обратится к народу в связи с Днем памяти Политика 26 сентября 12:14
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор (ВИДЕО) Общество 26 сентября 11:56
Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль на Гран-при в Венгрии (ФОТО) Общество 26 сентября 11:33
Минздрав Узбекистана опубликовал данные о COVID-19 за 26 сентября Узбекистан 26 сентября 10:53
Сегодня в Азербайджане пройдет второй этап вступительных экзаменов в резидентуру Общество 26 сентября 10:43
Все новости