В одном из районов Баку будут перебои в подаче воды

БАКУ /Trend/ - Сегодня в части Наримановского района Баку будут перебои в подаче воды.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).

Согласно информации, подача воды в течение дня будет ограничена в связи с ремонтными работами, проводимыми на магистральном водопроводе.

(Перевод: Кямаля Сеидова)