В Лачине обнаружены редкие образцы культурно-исторического наследия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Недалеко от села Эрдешеви Лачинского района обнаружены надгробные каменные фигуры лошадей.

Об этом сообщили Trend в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана.

Отмечается, что в настоящее время госслужба проводит мониторинг на освобожденных территориях, в ходе которого и были обнаружены эти археологические находки.

"Приняты меры по регистрации и охране найденных надгробных каменных фигур", - говорится в сообщении.

Отметим, что зооморфные надгробные каменные изваяния типичны для многих регионов Азербайджана

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)