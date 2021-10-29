Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ / Trend / - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 49 044 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 35 556, вторую – 13 488.
Общее количество прививок в стране составляет 9 567 956, общее количество прививок по первой стадии - 5 190 492, по второй - 4 377 464.
Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 567 956. При этом первую дозу препарата получили 5 190 492, вторую – 4 377 464 человека.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
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