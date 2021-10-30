Скорость мобильного интернета в Баку и на Абшероне вырастет на 30%

БАКУ /Trend/ - Чтобы соответствовать потребностям своих абонентов в качественной связи, Azercell Telecom расширяет зону покрытия сети LTE по всей стране

Главное требование современного мобильного интернета - быстрая и бесперебойная связь. Руководствуясь этим, Azercell Telecom продолжает расширять зону покрытия своей LTE-сети в Азербайджане. На текущий момент географическое покрытие LTE-сети Azercell примерно на 7% превысило показатели прошлого года. В целом за 9 месяцев 2021 года, в результате ввода компанией в эксплуатацию новых базовых радиостанций, охват населения LTE-сетью увеличился до 85,65%, а географическое покрытие возросло до 74,3%. Также, согласно последним данным компании, уровень охвата услугами голосовой связи и мобильного интернета по стране в целом составляет 94,25% и 98,73% соответственно. Кроме того, в ближайшее время Azercell планирует увеличить объем и скорость интернета в Баку и на Абшероне еще на 30%.

Работа, проделанная с целью расширения LTE-сети, оказала сильное влияние на качество услуг, предоставляемых Azercell, а также на скорость мобильного интернета. В настоящее время компания предлагает услуги самой высокоскоростной LTE-сети в Баку. Это неоднократно подтверждалось тестами скорости (Drive Test), проведенными в столице. За последние 3 года скорость загрузки данных в сети Azercell увеличилась в 2,5 раза. Так, в 2018 году средняя скорость загрузки данных в Баку и на Абшеронском полуострове составляла 19 Мбит/с, в прошлом году - 41 Мбит/с, а в этом году - 51 Мбит/с. Однако Azercell предоставляет своим абонентам быстрый и качественный мобильный интернет не только в столице, но и по всей стране. В настоящее время LTE-сеть Azercell обеспечивает скорость загрузки данных до 240 Мбит/с и скорость передачи - до 95 Мбит/с. Следует отметить, что объем трафика данных, передаваемого по технологии LTE в сети Azercell, за последний год увеличился в 1,7 раза. Одним из важных показателей является и то, что около 71% всего трафика данных, проходящего по сети, передается по технологии LTE. Это означает, что на такой скорости вы можете комфортно просматривать онлайн-видео в формате 4K Ultra HD без каких-либо прерываний.



Оператор мобильной связи постоянно улучшает качество работы базовых радиостанций по всей стране за счет добавления к ним технологии LTE, а также готовит свою сеть к запуску новейших технологий с большей пропускной способностью. С этой целью только в 2021 году к 50 действующим базовым радиостанциям была добавлена технология LTE, было модернизировано 246 станций и увеличена общая емкость интернета на 150 станциях. С января 2021 года по настоящее время установлено 76 новых базовых радиостанций, работающих по технологии LTE. На текущий момент компания предоставляет своим абонентам в Азербайджане современные и качественные услуги связи с помощью 2846 базовых радиостанций.

Azercell продолжает интенсивно строить инфраструктуру мобильной связи на освобожденных территориях страны. В настоящее время на освобожденных землях работает более 65 базовых радиостанций Azercell. Сетью Azercell уже охвачены Шуша, Агдам, Физулинский, Джебраильский, Зангиланский, Губадлинский и Кельбаджарский районы, поселки Истису, Гадрут, Суговушан, многие села Ходжавендского, Лачинского и других районов.

В рамках мер, предпринимаемых Azercell в Бакинском метрополитене, пассажиры метро не остаются без интернета даже когда поезд находится в движении. На данный момент система LTE-Carrier Aggregation активирована на 24 станциях и в 23 туннелях Бакинского метрополитена. В ближайшее время все туннели Бакинского метрополитена будут охвачены LTE-сетью Azercell.

Следует отметить, что сравнительные исследования, проведенные телекоммуникационной компанией мирового уровня Ericsson, показывают, что Azercell входит в категорию «Лучшие в своем классе» с одними из высоких результатов в мире по ряду показателей.

Одним из основных приоритетов ООО «Azercell Telecom» всегда было обеспечение своих абонентов качественной мобильной связью. Благодаря развитию LTE-сети, абоненты Azercell имеют возможность постоянного доступа к интернету, могут смотреть объемные видеоматериалы в более высоком качестве, быстрее загружать и передавать данные, а также совершать непрерывные голосовые вызовы.