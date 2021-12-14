Глава МИД Турции посетил павильон Азербайджана на выставке Dubai Expo 2020 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил азербайджанский павильон на всемирной выставке Dubai EXPO 2020 в рамках своего визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как передает во вторник Trend, министр ознакомился с образцами выставки нашей страны, представленными в павильоне Азербайджана.

Чавушоглу написал свои сердечные слова в книге памяти павильона.

"Был рад во время моего визита на "Dubai EXPO" посетить сегодня павильон Азербайджана. Поздравляю за организацию павильона, который всесторонне представляет Азербайджан. Одна нация, два государства, Турция-Азербайджан", - отметил министр иностранных дел Турции.