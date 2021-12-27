Зачитан приговор Эльданизу Салимову

БАКУ /Trend/ - В Сумгайытском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу депутата Милли Меджлиса (парламент) Эльданиза Салимова, сообщает в понедельник Trend.

На процессе под председательством судьи Хафиза Алиева обвиняемому был зачитан приговор, согласно которому Эльданиз Салимов приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Отметим, что в отношении Салимова возбуждено уголовное дело в связи с применением силы в отношении находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции 29 июля около 01:00 в ресторане "Старый двор" в городе Хачмаз. В ходе предварительного следствия возникли обоснованные подозрения в том, что Эльданиз Салимов, расценив как оскорбление законные действия лейтенанта полиции Заура Мирзоева, который исполнял служебные обязанности для предотвращения нарушения требований особого карантинного режима, озвучил в адрес последнего неэтичные высказывания и нанес ему телесные повреждения.

Салимов был привлечен к следствию в качестве обвиняемого по статье 309.2 (превышение должностных полномочий).

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)