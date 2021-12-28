Подготовлена электронная карта памятников города Шуша
БАКУ /Trend/ - Подготовлена электронная карта памятников, находящихся в Шуше. На 46 исторических памятниках этого города установлены информационные таблички.
Об этом сказал во вторник министр культуры Азербайджана Анар Керимов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности ведомства в 2021 году, сообщает Trend.
По его словам, в Агдаме, Физули и Джебраиле созданы музеи оккупации и победы.
«Также министерство культуры приняло участие в восстановлении Дома-музея Бюльбюля в городе Шуша. Реализован проект Qarabağa kitabla gedək («С книгой в Карабах»), создан Книжный фонд Карабаха», - сказал Керимов.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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