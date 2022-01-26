Симптомы вируса гриппа и штамма "омикрон" коронавируса очень похожи - азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - Симптомы вируса гриппа и штамма "омикрон" коронавируса очень похожи.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что течение болезни при заражении штаммом "омикрон" относительно легкое.

"При заражении новым штаммом коронавируса редки случаи потери вкуса и обоняния. В основном фиксируются такие симптомы, как заложенность носа, невысокая температура, усталость. При этих симптомах в первую очередь нужно самоизолироваться и обратиться к семейному врачу", - сказал Эйвазов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)