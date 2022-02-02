В Азербайджане ведется работа по внедрению турецкой модели приемной семьи - министерство

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется институциональная подготовка к применению модели «Приемная семья», в том числе проектов нормативно-правовых актов.

Об этом сообщили в министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана в ответ на запрос Trend.

В ведомстве отметили, что особое внимание уделяется применению опыта Турции в этой сфере.

«С этой целью министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана и министерство по делам семьи и социальных услуг Турции проводят регулярный обмен опытом. Модель приемной семьи предусматривает передачу детей, оставшихся без родительской опеки, в приемные семьи в качестве альтернативы проживания в государственных учреждениях, создание для этого соответствующих условий.

Опыт показывает, что в семье применяется индивидуальный подход к детям, и эта среда, в отличие от традиционных детских социальных учреждений, оказывает более положительное влияние на развитие детей и их интеграцию в общество», - говорится в сообщении.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)