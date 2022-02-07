БАКУ /Trend/ - Ушла из жизни заслуженный журналист Азербайджана, публицист, президентский пенсионер, кавалер ордена «Шохрат» Галина Микеладзе.

Как сообщает в понедельник Trend, Галина Микеладзе – автор статей, исследований и очерков, более 20 книг о деятелях культуры, известных политиках, педагогах и меценатах, выдающихся женщинах, оставивших след в истории страны.

Отметим, что распоряжением Президента Ильхама Алиева Галина Микеладзе в 2016 году была награждена орденом «Шохрат».

(Перевод: Фидан Мустафаева)