Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО)

Общество 13 февраля 2022 19:58 (UTC+04:00)
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 12 февраля в столице Украины Киеве состоялся II Отчетно-выборный съезд Рады азербайджанцев Украины, передает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой (ГКРД).

В работе съезда принимали участие представители ГКРД, около 200 членов, прибывших из различных регионов Украины, официальные лица страны, депутаты, журналисты и другие гости.

Перед началом мероприятия делегаты съезда посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Киеве и возложили цветы. Затем на съезде, начавшем работу с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Украины, минутой молчания была почтена память шехидов, погибших за освобождение азербайджанских земель.

Заместитель председателя ГКРД Вагиф Сеидбеков, выступая на съезде, проведенном под модераторством генерального секретаря РАУ Джейхуна Мамедова, отметил, что после славной победы, одержанной под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, в деятельности нашей диаспоры начался новый этап. Oн рассказал о деятельности ГКРД – координационных советах, домах Азербайджана, школах «Карабах», проектах, реализованных в области работы с молодежью, и пр., подчеркнул важность дальнейшего укрепления единства и солидарности для еще большего развития нашей диаспоры, усиления ее деятельности.

Выступивший после демонстрации короткого видеоролика, отражающего деятельность Государственного комитета, советник посольства Азербайджанской Республики в Украине Кямал Халилов сказал, что азербайджанская диаспора, сформировавшаяся по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, развивается сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева. Высоко оценив деятельность РАУ, представитель посольства констатировал, что организация делает все возможное для исторической Родины – Азербайджана и нашего государства.

Депутат Верховной Рады Украины Мариан Заблоцкий подчеркнул, что проживающие в Украине азербайджанцы являются не просто азербайджанской диаспорой, а частью Украины, особо отметил, их патриотизм.

Руководитель Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести Украины Елена Богдан поблагодарила азербайджанскую диаспору за вклад в украинское общество, поддержку, оказанную защите территориальной целостности страны.

Заместитель мэра города Ирпень Ирина Петрова расценила развитие с каждым годом взаимного сотрудничества с азербайджанской диаспорой, открытие в Ирпени Парка Зарифы Алиевой, присвоение ее имени одной из лучших школ, как наглядный пример этого сотрудничества. За укрепление взаимоотношений, вклад в развитие города Ирпень группа членов азербайджанской диаспоры была награждена специальным дипломом.

После отчетного доклада генерального секретаря РАУ Джейхуна Мамедова о 3-летней деятельности организации был показан видеоролик.

Выступившие затем сопредседатели РАУ Олег Крапивин и Хикмет Джавадов выразили делегатам съезда признательность за поддержку деятельности структуры и участие в мероприятии, констатировали важность укрепления единства для достижения целей на новом этапе, открывшемся перед нашей диаспорой после Карабахской победы, защиты прав каждого азербайджанца, в том числе бизнесменов и интеллигенции.
После выступлений был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между 23 организациями, обратившимися для вступления в Раду азербайджанцев Украины, и РАУ.

Руководители диаспоры Мурад Омаров, Эльдар Тагиев, Шакир Яхьяев и другие в своих выступлениях приветствовали проявленные председателем Государственного комитета по работе с диаспорой Фуадом Мурадовым инициативы единства и солидарности, поддержку организаций, начало сотрудничества сегодня с РАУ еще 23 организаций.

Затем в соответствии с изменением, внесенным путем голосования в Положение организации, был расширен состав Правления и избраны новые члены. Далее члены правления избрали Джейхуна Мамедова исполнительным директором РАУ. Одновременно, в составе организации были созданы советы интеллигенции, молодежи и предпринимателей, определены их члены. Кроме того, внесены и единогласно приняты предложения, связанные с изменением лого РАУ.

В заключение было зачитано Заявление II Съезда РАУ и принято обращение делегатов съезда к Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

II Съезд Рады азербайджанцев Украины завершился приемом с участием мастеров искусств.
Съезд широко освещался в местных медиа.

Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Image
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Image
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Image
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Image
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Image
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Image
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Image
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Image
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Image
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Image
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Состоялся Съезд Рады азербайджанцев Украины (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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