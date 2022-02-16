Водителей предупредили о ремонтных работах на центральном проспекте Баку
БАКУ /Trend/ - C 21:00 16 февраля до утра 17 февраля на пересечении проспекта Нефтяников и улицы Юсифа Сафарова в Баку будут проводиться ремонтные работы.
Об этом сообщили в среду Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.
"Призываем водителей быть внимательными при движении по этому перекрестку, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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