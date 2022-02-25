Отменен рейс Buta Airways из Баку в Киев на 28 февраля
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская авиакомпания Buta Airways в связи с закрытием воздушного пространства Украины отменила запланированный на понедельник, 28 февраля, рейс из Баку в Киев, сообщает в пятницу Trend.
В связи со сложившейся ситуацией пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или вернуть стоимость билетов на рейсы без применения штрафов.
Просим всех пассажиров следить за последней информацией рейсов на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях:
facebook.com/ButaAirways
instagram.com/ButaAirways
twitter.com/ButaAirways
t.me/ButaAirways
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО)
Лента новостей
Московская декларация позволит укрепить трехстороннее взаимодействие между Арменией, Азербайджаном и Россией – Захарова
Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и Россией направлена на укрепление региональной безопасности – Захарова
Вусал Гулиев назначен завсектором отдела Администрации Президента Азербайджана по работе с НПО и коммуникации
Памяти патриарха азербайджанского телевидения Арифа Газиева: Были времена, когда я ходил в школу босым (ФОТО)
Кыргызстан попросил миграционную службу Таджикистана при проверке кыргызстанцев не нарушать их права
Проведение в Азербайджане международного фестиваля TEKNOFEST даст дополнительный стимул развитию инноваций и технологий (ФОТО)
Готовимся к выступлению на Чемпионате мира по акробатической гимнастике – азербайджанские спортсмены
В России юные представители азербайджанской диаспоры подготовили видеоролик памяти жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО)
В Азербайджане утвержден новый законопроект об укреплении материально-технической базы Вооруженных сил
Посольство Азербайджана и диаспора участвуют в доставке соотечественников из Украины в Молдову - Гудси Османов
Аллахверди Багиров, Реза Дегати, Мехрибан Бекирова… - рассказывают очевидцы Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО)
В столице Азербайджана завершились соревнования 27-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по акробатической гимнастике (ФОТО)
В Азербайджане бакалавры смогут повторно сдать вступительный экзамен в магистратуру - Малейка Аббасзаде
Все средства клиентов Банка ВТБ (Азербайджан) доступны как в отделениях банка, так и в дистанционных каналах
Необходимо работать во имя мира и спокойствия, чтобы избежать в будущем таких трагедий, как Ходжалинская - британский посол
В столице Азербайджана стартовал заключительный день соревнований 27-го Первенства страны и Чемпионата Баку по акробатической гимнастике (ФОТО)
44-дневная Отечественная война и трехсторонние заявления создали новые возможности в регионе– Джейхун Байрамов
Продовольственный рынок Грузии станет более конкурентоспособным благодаря международной поддержке (Эксклюзив)