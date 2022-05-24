Ведутся работы по восстановлению мечетей и культовых сооружений на освобожденных территориях - Гюндуз Исмаилов

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ведутся комплексные работы по восстановлению мечетей и культовых сооружений.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник на пресс-конференции заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмаилов.

По его словам, на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана насчитывается 67 мечетей.

Зампред госкомитета также сообщил, что Джума-мечеть в Агдаме и мечеть Юхары Говхар Ага в Шуше частично сохранились, а остальные 65 полностью разрушены армянами.

"В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях проводятся комплексные работы по восстановлению мечетей и культовых сооружений", - сказал Исмаилов.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)