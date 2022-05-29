В Баку прошел грандиозный праздник классических автомобилей – автопробег, выставка, конкурсы, ретро-стиль участников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь Дня независимости Азербайджана Автомобильная федерация Азербайджана подарила тысячам бакинцев и многочисленным гостям города очередной незабываемый праздник - традиционный автопробег классических автомобилей, сообщает Trend. Организационную поддержку оказали Исполнительная власть города Баку и Общественное объединение "Регионального развития".

Парад более 150 классических автомобилей стартовал с территории перед Центром Гейдара Алиева в Баку, совершив автопробег по центральным улицам, которые сочетают в себе современность и древность, вызвав большой интерес горожан и гостей города.

На грандиозном празднике была представлена выставка выпущенных до 1982 года классических автомобилей. В их числе – личные автомобили, прошедшие регистрацию для участия в автопробеге, а также транспортные средства, которые являются экспонатами выставки классических автомобилей в Центре Гейдара Алиева. Самым старым автомобилем стал "Форд Модель А", выпущенный в 1930 году. Среди гостей были президент Автомобильной федерации Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов, видные общественные деятели, представители науки и культуры, государственных и общественных организаций, творческой интеллигенции и молодежи, жители и гости столицы.

Развлекательная программа с интересными персонажами и зажигательной музыкой, участники парада в одеждах ретро-стиля, в том числе семейные и влюбленные пары, придавали яркой атмосфере самые неимоверные эмоции. Классические автомобили и одежда прошлых лет создали в современном Баку ностальгическое настроение. Автолюбители и молодежь фотографировалась и снимала все происходящее на видео, чтобы поделиться праздничным настроением в соцсетях. Как говорится, есть просто машины, и даже самые крутые и дорогостоящие, а есть автомобили, которые являются эталонами и ценными экземплярами во все времена. И это бесспорно ретро-автомобили! Каждый мог совершить своеобразный экскурс в историю производства транспортных средств, познакомиться с различными этапами развития автомобильной индустрии, насладиться красотой и элегантностью классических машин. Естественно, что владельцы классических автомобилей, среди которых были те, кто занимаются коллекционированием и реставрацией, красовались перед своими любимыми детищами.

Хикмет Керимов принял участие с ГАЗ М-20 "Победа" 1958 года: "Я начал заниматься коллекционирование с начала 2000-х. У меня есть еще два классических автомобиля ГАЗ-М-21 "Волга" 1960 года и ВАЗ-2103 1973 года. Здесь царит большой праздник, все создано для прекрасного отдыха людей, ознакомления с историей автомобилестроения, сохранившимися экспонатами, классикой на колесах. Мы сами – любители классических автомобилей получаем колоссальное удовольствие от того, какой интерес вызывает это мероприятие среди людей".

У Расима Князова один из самых старых на мероприятии автомобилей ГАЗ М-1, причем одного из первых выпусков 1937 года, который находится в отличном состоянии: "Я впервые принимаю участие в автопробеге и выставке. Увлекаюсь ретро-автомобилями с 90-х. У меня также есть "Москвич -401" 1949 года. ГАЗ М-1 был подарен мне другом, и на протяжении пяти лет буквально восстанавливал автомобиль. Около 20 лет он у меня, очень дорожу историей этого автомобиля и тем, какой личный труд был привнесен, чтобы привести в отличное состояние. Такие праздники украшают нашу столицу, помогают встречаться с любителями классических автомобилей, делиться новостями, воочию видеть интерес людей к этой сфере".

Азад Керимов является одним из самых крупных коллекционеров классических автомобилей в Азербайджане – аж 45! Причем, сам их реставрирует и восстанавливает. В параде принял участие с пятью автомобилями, самый старый из которых Steyr 1937 года: "С детства в моей семье была большая любовь к таким автомобилям, и более сорока лет жизни посвятил коллекционированию и реставрациям, давая им вторую жизнь. Я традиционно принимаю участие в автопробегах Автомобильной федерации Азербайджана, которые всегда организованы на самом высоком уровне, привносят в нашу жизнь и жителей города большой праздник. Особенно, в эти солнечные дни ретро-автомобили на улицах городах смотрятся просто великолепно, украшают нашу столицу. Очень радуют встречи с друзьями, коллегами, гостями, общение с интересными людьми".

Победители "Евровидения" Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал предстали в образе жениха невесты.

"Для меня большое счастье видеть радостные лица людей, общаться с друзьями, лицезреть такое количество раритетов, проехаться на них по улицам нашего прекрасного города. Все очень здорово!", - сказал Эльдар Гасымов.

"Постоянно участвую на таких мероприятиях, это для меня самое любимое и настоящий адреналин. Все организовано на высоком уровне. Очень круто! Побольше таких праздников!", - сказала Нигяр Джамал.

Победительница вокального шоу "Səs Azərbaycan" Эмилия Ягубова предстала в образе 60-х: "Впервые принимаю участие в таком проекте и очень рада этому, все очень красиво и замечательно. Я очень люблю все классическое и этот праздник подстать моей душе".

Среди участников и зрителей были проведены соревнования, победители которых были отмечены ценными призами и денежными премиями Азербайджанской автомобильной федерацией. В номинации "Самый старинный автомобиль" победителем был признан Азер Аббасов за автомобиль Steyer 220 1939 года выпуска. "Выбор знаменитостей" достался Эдуарду Гурбанову за Horch 1942 года выпуска. "Самая яркая ретро-одежда" определила трех лучших, с первого по третье – Эмилия Ягубова, Тогрул Салимов и Аслан Салимов, а "Самый необычный ретро-образ" – Нигяр Джамал.

Этот грандиозный праздник надолго останется в памяти бакинцев и гостей столицы.