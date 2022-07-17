Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 17 июля в Баку Экспо Центре завершился трехдневный финальный этап конкурса «Восхождение» (Yüksəliş).

Как сообщает Trend, участники выполнили задания по разным кейсам под наблюдением членов Оргкомитета и управляющих руководителей. Участники, ответившие на вопросы управляющих руководителей, были оценены управляющими руководителями после презентации кейса. Таким образом, закрепленный за каждым столом ментор выставил оценочный балл одному финалисту, отличавшемуся в команде своим умением. Предоставленный балл ментора будет добавлен к общему баллу участников.

Имена победителей второго конкурса «Восхождение» будут объявлены в течение двух рабочих дней.

В третий день финального этапа приняли участие председатель Организационного комитета конкурса, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева, министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр образования Эмин Амруллаев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр культуры Анар Керимов, помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев, начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов, омбудсмен Сабина Алиева, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, начальник Управления государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер Шахин Сеидзаде, председатель управления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, вице-президент компании ВР по внешним связям и стратегии по Азербайджану, Грузии, Турции Бахтияр Асланбейли, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, заместитель генерального директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Анар Новрузов, генеральный директор Общественного телевидения Балакиши Гасымов и председатель общественного объединения «Восхождение», заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев.

Отметим, что в финале соревновались 116 участников, успешно прошедших четыре предыдущих этапа конкурса. Борьба участников продолжалась над кейсами, где эксперты оценили их по 8 основным компетенциям, таким как стратегическое мышление, нацеленность на результат, командная работа, коммуникативные навыки, управление изменениями в кризисной ситуации, социальная ответственность, лидерство, управление производительностью. Победители будут иметь возможность в течение 1 года получать личные консультации по вопросам карьеры от топ-менеджеров крупных компаний и руководителей государственных учреждений, включены в банк кадрового резерва и получат денежный приз в размере 20 000 манатов.

Цель конкурса «Восхождение», учрежденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 26 июля 2019 года - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами и создать в стране резервную базу кадров.