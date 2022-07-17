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Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)

Общество Материалы 17 июля 2022 21:49
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 17 июля в Баку Экспо Центре завершился трехдневный финальный этап конкурса «Восхождение» (Yüksəliş).

Как сообщает Trend, участники выполнили задания по разным кейсам под наблюдением членов Оргкомитета и управляющих руководителей. Участники, ответившие на вопросы управляющих руководителей, были оценены управляющими руководителями после презентации кейса. Таким образом, закрепленный за каждым столом ментор выставил оценочный балл одному финалисту, отличавшемуся в команде своим умением. Предоставленный балл ментора будет добавлен к общему баллу участников.

Имена победителей второго конкурса «Восхождение» будут объявлены в течение двух рабочих дней.

В третий день финального этапа приняли участие председатель Организационного комитета конкурса, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Фарах Алиева, министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр образования Эмин Амруллаев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр культуры Анар Керимов, помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев, начальник Государственной миграционной службы Вусал Гусейнов, омбудсмен Сабина Алиева, председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, начальник Управления государственного историко-архитектурного заповедника Ичеришехер Шахин Сеидзаде, председатель управления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, вице-президент компании ВР по внешним связям и стратегии по Азербайджану, Грузии, Турции Бахтияр Асланбейли, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, заместитель генерального директора Азербайджанского инвестиционного холдинга Анар Новрузов, генеральный директор Общественного телевидения Балакиши Гасымов и председатель общественного объединения «Восхождение», заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев.

Отметим, что в финале соревновались 116 участников, успешно прошедших четыре предыдущих этапа конкурса. Борьба участников продолжалась над кейсами, где эксперты оценили их по 8 основным компетенциям, таким как стратегическое мышление, нацеленность на результат, командная работа, коммуникативные навыки, управление изменениями в кризисной ситуации, социальная ответственность, лидерство, управление производительностью. Победители будут иметь возможность в течение 1 года получать личные консультации по вопросам карьеры от топ-менеджеров крупных компаний и руководителей государственных учреждений, включены в банк кадрового резерва и получат денежный приз в размере 20 000 манатов.

Цель конкурса «Восхождение», учрежденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 26 июля 2019 года - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами и создать в стране резервную базу кадров.

Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
Завершился финальный этап конкурса «Восхождение» (ФОТО)
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