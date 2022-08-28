...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Правнук Иреванского хана посетил Агдам (ФОТО)

Общество Материалы 28 августа 2022 01:32 (UTC +04:00)
Правнук Иреванского хана посетил Агдам (ФОТО)

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Правнук Иреванского хана Амир Али Сардари Иревани посетил Агдам.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter сообщил спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

"Правнук Иреванского хана Амир Али Сардари Иревани, который недавно посетил Физули, также побывал в Агдаме. Гость посетил крепость Шахбулаг, кладбище Имарат, ознакомился с армянским вандализмом, совершенным в отношении религиозно-исторических памятников и кладбищ", - написал он.

Правнук Иреванского хана посетил Агдам (ФОТО)
Правнук Иреванского хана посетил Агдам (ФОТО)
Правнук Иреванского хана посетил Агдам (ФОТО)
Правнук Иреванского хана посетил Агдам (ФОТО)
Правнук Иреванского хана посетил Агдам (ФОТО)
Правнук Иреванского хана посетил Агдам (ФОТО)
Правнук Иреванского хана посетил Агдам (ФОТО)
Правнук Иреванского хана посетил Агдам (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости