Правнук Иреванского хана посетил Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Правнук Иреванского хана Амир Али Сардари Иревани посетил Агдам.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter сообщил спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

"Правнук Иреванского хана Амир Али Сардари Иревани, который недавно посетил Физули, также побывал в Агдаме. Гость посетил крепость Шахбулаг, кладбище Имарат, ознакомился с армянским вандализмом, совершенным в отношении религиозно-исторических памятников и кладбищ", - написал он.