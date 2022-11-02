Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом, вылечились 49 человек

Общество Материалы 2 ноября 2022 16:38 (UTC +04:00)
В Азербайджане выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом, вылечились 49 человек

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлен 51 случай заражения коронавирусом, 49 человек вылечились, трое - скончались, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 369 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 117 человек вылечились, 9 951 – скончались, число активных больных составляет 301.

За последние сутки в стране проведены 2 188 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 325 464.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В Азербайджане выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом, вылечились 49 человек
В Азербайджане выявлен еще 51 случай заражения коронавирусом, вылечились 49 человек
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости