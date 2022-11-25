Поступили в продажу билеты на автобусные рейсы в Шушу, Агдам и Физули на декабрь

БАКУ /Trend/ - Билеты на декабрь на регулярные автобусные рейсы, организуемые Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве цифрового развития и транспорта в города Шуша, Агдам и Физули, поступили в продажу в 16:00 25 ноября 2022 года.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве, продажа билетов по данным маршрутным линиям осуществляется в режиме онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az.

Портал онлайн-продажи билетов интегрирован в соответствующие информационные системы для обеспечения безопасности, синхронизации разрешения на въезд на освобожденные территории с процессом покупки билетов, определения категорий лиц, в отношении которых будет действовать льгота.

Для приобретения билетов граждане должны ввести в систему данные, содержащиеся в документе, удостоверяющем их личность. Каждый билет может быть использован только гражданином, который идентифицируется по удостоверению личности.

Отметим, что регулярные автобусные рейсы в Шушу и Агдам выполняются с 24 января. 25 июня был запущен регулярный автобусный рейс в Физули. На сегодня осуществлено 432 регулярных автобусных рейса, 19 950 человек посетили города Шуша, Агдам и Физули.

(Перевод: Фидан Мустафаева)