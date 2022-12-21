Около 50% новоназначенных судей составляют женщины - Джавид Гусейнов

БАКУ /Trend/ - Уже назначены 83 судьи, 40 кандидатов находятся в процессе назначения. Женщины составляют около 50 процентов новоназначенных судей.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал руководитель аппарата Судебно-правового совета Джавид Гусейнов на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству.

Он отметил, что с учетом большой рабочей нагрузки, указом главы государства число судейских должностей было увеличено на 200 штатных единиц. Порядок избрания судей в рамках успешно проводимых в Азербайджане судебных реформ был утвержден в марте 2021 года, за прошедший период была оценена деятельность более 300 судей. Около 50 судей были повышены в должности, а около 60 - назначены в Верховный и апелляционные суды соответствующими решениями Милли Меджлиса.

Гусейнов подробно проинформировал участников заседания о представленных сегодня на рассмотрение комитета по результатам всесторонней оценки деятельности судей вопросах, связанных с выдвижением, назначением судей в Верховный и апелляционные суды, а также переводом судей из апелляционных судов в суды первой инстанции.

(Перевод: Фидан Мустафаева)