Открыта вторая часть Центрального парка в Баку (Фоторепортаж)

БАКУ /Trend/ - Открыта вторая часть Центрального парка в Баку.

Согласно проекту, для создания новой части парка, расположенного между улицами Мирзааги Алиева и Башира Сафароглу, была расчищена и благоустроена территория площадью 6,4 гектара, построены самые современные инфраструктура и коммуникации. В рамках работ по благоустройству и реконструкции на территории заменен верхний почвенный слой, завезено более 57 500 кубометров плодородной земли для дальнейшего улучшения качества озеленения и ландшафтного дизайна. Работы по озеленению проводились с учетом климатических условий, флоры и окружающей местности.

В парке на территории площадью 4 гектара высажены 2 764 дерева 19 видов, более 20 тысяч цветов и кустарников. Для полива новых зеленых насаждений в соответствии с современными требованиями установлены капельные и опрыскивающие устройства, проложены дренажные линии. На территории парка отдыха также установлены современная система освещения и камеры безопасности для управления инфраструктурой из единого центра.

Здесь созданы две площадки для отдыха и игр, которые предназначены для отдыха людей всех возрастных групп. Кроме того, в парке установлены беседки и построен подземный переход, соединяющий первую и вторую части центра отдыха.

На территории Центрального парка также будут действовать два летних кафе, фонтанный комплекс и открытая автостоянка.

В рамках проведенных работ на расположенных вокруг парка улицах Мирзааги Алиева, Башира Сафароглу и Чингиза Мустафаева реконструирована дорожная инфраструктура, на территории построена новая парковка для автомобилей, пешеходные тротуары, установлены фонарные столбы, светофоры, проложены дренажная и канализационная системы.

Открытие второй части Центрального парка также имеет большое значение с точки зрения дальнейшего благоустройства нашей столицы, увеличения количества зеленых уголков, считающихся «лёгкими» города, и эффективной организации досуга людей.

Trend предлагает вниманию читателей фотокадры данного парка

(Перевод: Фидан Мустафаева)