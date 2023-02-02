Ведущий вуз Азербайджана будет привлечен к масштабным восстановительным проектам в Карабахе (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 2 февраля в Агдамском конференц-центре был подписан меморандум о сотрудничестве между публичным юридическим лицом "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе" и Азербайджанским университетом архитектуры и строительства.

Меморандум подписали ректор университета, профессор Гюльчохра Мамедова и исполнительный директор публичного юридического лица "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе" Овсат Гамидов.

В меморандуме отражены вопросы привлечения преподавателей и студентов университета, сотрудников проектного института университета к крупномасштабным строительным проектам на территории Карабахского экономического района, возможности карьерного роста для выпускников университета, организация совместных конференций и симпозиумов, обмен опытом и другие вопросы.

Ректор университета, профессор Гюльчохра Мамедова обратила внимание на значимость сотрудничества для обеих структур и для нашей страны в целом, отметив, что строительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях, еще больше укрепили доверие к Большому Возвращению. Ректор подчеркнула, что, несмотря на то, что некоторые страны демонстрируют двойной стандарты к вопросу, благодаря политической воле Президента Ильхама Алиева и высокому мастерству управления, наши освобожденные территории быстро восстанавливаются.

Исполнительный директор публичного юридического лица "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе" Овсат Гамидов, говоря о проектах, реализуемых и намеченных в настоящее время, коснулся важности сотрудничества с Азербайджанским университетом архитектуры и строительства. Глава службы отметил, что сотрудничество с университетом - ведущим высшим учебным заведением страны в области архитектуры и строительства позволит еще быстрее проводить работы на освобожденных территориях.

Затем было организовано обсуждение с участием делегаций двух структур, состоялся обмен мнениями о предстоящей работе по направлениям, отраженным в меморандуме.