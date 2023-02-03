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В Азербайджане обнародован список учащихся, освобожденных от выпускных экзаменов

Общество Материалы 3 февраля 2023 17:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане обнародован список учащихся, освобожденных от выпускных экзаменов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане около 600 учащихся не будут участвовать в выпускных экзаменах.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), на основании решений городских, районных психолого-медико-педагогических комиссий, созданных министерством науки и образования Азербайджана, 99 человек из числа учащихся на уровне полного среднего образования (XI класс) не будут участвовать в выпускных экзаменах.

Кроме того, не будут участвовать в выпускных экзаменах 584 учащихся на уровне общего среднего образования (IX класс).

Со списком учащихся, которые не будут участвовать в выпускных экзаменах, можно ознакомиться здесь.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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