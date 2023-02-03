В Азербайджане обнародован список учащихся, освобожденных от выпускных экзаменов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане около 600 учащихся не будут участвовать в выпускных экзаменах.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), на основании решений городских, районных психолого-медико-педагогических комиссий, созданных министерством науки и образования Азербайджана, 99 человек из числа учащихся на уровне полного среднего образования (XI класс) не будут участвовать в выпускных экзаменах.

Кроме того, не будут участвовать в выпускных экзаменах 584 учащихся на уровне общего среднего образования (IX класс).

Со списком учащихся, которые не будут участвовать в выпускных экзаменах, можно ознакомиться здесь.

(Перевод: Фидан Мустафаева)