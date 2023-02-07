Обнародовано число усыновленных в Азербайджане детей

БАКУ /Trend/ - В сфере усыновления Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана в кратчайшие сроки обеспечено создание управления и услуг на электронной платформе, а процесс усыновления осуществляется через электронную систему.

Об этом в интервью Trend сказал председатель правления Агентства социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов.

Он отметил, что в 2022 году было усыновлено 215 детей: 110 мальчиков и 105 девочек.

Из них 136 детей в возрасте до 3 лет, 67 - в возрасте от 4 до 11 лет и 12 - в возрасте от 12 до 18 лет.

"Для контроля за обеспечением физического и духовного развития усыновленных детей мониторинги в семьях проводятся ежеквартально в первый год усыновления, и один раз в год в последующие годы до достижения детьми 18-летнего возраста. В прошлом году было проведено 1 337 мониторингов. После каждого мониторинга социальный работник вводит подготовленный отчет в подсистему. Записи о результатах мониторинга, проводимого после усыновления, ведутся в подсистеме в разделе учета усыновленных детей.

За последний год также 120 детей из учреждений социального обслуживания были реинтегрированы в свои биологические семьи. Из них 53 девочки и 67 мальчиков", - сказал Бехбудов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)