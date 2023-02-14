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В Генпрокуратуре Азербайджана произведены новые назначения

Общество Материалы 14 февраля 2023 16:59 (UTC +04:00)
В Генпрокуратуре Азербайджана произведены новые назначения

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджана произведены новые кадровые назначения.

Как сообщили во вторник Trend в Генеральной прокуратуре, соответствующим приказом Генерального прокурора Кямрана Алиева Мехман Гумматов назначен на должность начальника следственного управления Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.

Другим приказом Назим Рашидов назначен на должность заместителя начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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