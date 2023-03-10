В Азербайджане обнародованы результаты мониторингов по птичьему гриппу

БАКУ /Trend/ - Обнародованы результаты эпизоотологических мониторингов по птичьему гриппу, проведенных Агентством пищевой безопасности Азербайджана.

Как сообщили Trend в пятницу в Агентстве, мониторинги были проведены 20-24 февраля текущего года.

Согласно информации, мониторинги были проведены в охотничьих хозяйствах Махмудчала, Агзыбир и Яшма в Билясуварском, Шабранском и Хызинском районах, в Абшеронском, Ширванском, Аггельском, Гызылагаджском национальных парках на Абшеронском полуострове, в Сальянском, Агджабединском и Лянкяранском районах, а также в промышленных птицеводческих хозяйствах в городе Баку, Сиязанском, Уджарском, Джалилабадском и Бейлаганском районах, семейных хозяйствах в городе Баку, Абшеронском, Хызинском, Агджабединском, Сиязанском, Шабранском, Сальянском, Билясуварском и Лянкяранском районах.

В ходе мониторинга образцы, взятые у диких и домашних птиц, были исследованы в Центральной ветеринарной лаборатории Азербайджанского института продовольственной безопасности. В результате исследований и общих эпизоотологических наблюдений возбудителя высокопатогенного птичьего гриппа не выявлено.

Мониторинги проводились сотрудниками Агентства пищевой безопасности, Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов, Центра здоровья животных и ветеринарной службы Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства, Службы охраны биоразнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов и Центра контроля за особо опасными инфекциями министерства здравоохранения Азербайджана, а также сотрудниками и специалистами охотничьих хозяйств и национальных парков по всей территории страны.